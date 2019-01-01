Григорий Серёдкин Пермский край введёт горячее питание для младших школьников с 2020 года Поделиться Поделиться Твитнуть

12 марта состоялось заседание круглого стола комиссии Общественной палаты Пермского края по образованию и молодёжной политике, посвящённое реализации послания президента России Владимира Путина в части обеспечения бесплатным горячим питанием учащихся начальных школ в Пермском крае.

Зоя Галайда, член Общественной палаты Пермского края:

— В круглом столе принимали участие и общественники, и директора, представители сельского хозяйства. Все имели возможность откровенно высказаться о проблемах и задать вопросы. В целом, Пермский край готов ввести с 1 сентября бесплатное питание учащимся начальных классов в 2020 году. Хотя срок обозначен сделать это к 2023 году. Определены механизмы реализации, задачи для образовательных учреждений. Важно, чтоб наши школы готовы были решить этот вопрос. В то же время ремонты, изменения графиков работы школ — это всё технические вопросы, которые к 1 сентября за летнюю паузу будут решены.

Касательно механизма осуществления плана, министр образования Пермского края Раиса Кассина отметила, что никаких дополнительных расходов по обеспечению детей питанием семьи не понесут.

Раиса Кассина, министр образования Пермского края:

— Федерация рассчитывает кормить детей исходя из стоимости 55 руб. за обед. Мы рассчитываем увеличить эту сумму до 72 руб. 60 коп. Оплату разницы край берёт на себя и не будет перекладывать ответственность на родителей. Только на 2020 год мы заложили на эти цели 219 млн руб. Сейчас это в планах, и нисколько не сомневаюсь, что депутаты Заксобрания на мартовском заседании нас поддержат и необходимая сумма будет выделена, чтобы уже с 1 сентября 2020 года краевые школы смогли кормить детей бесплатно.

С 18 марта краевое министерство образования запускает мониторинг всех образовательных учреждений, который определит состояние столовых и оборудования в каждой из школ для обеспечения детей горячими обедами. Цель мониторинга — выявить проблемы, которые муниципалитеты должны будут решить за лето до 1 сентября 2020 года.

Всего в школах Пермского края обучаются 138 тыс. учащихся начальных классов. Из них в школах питаются 94% процента учащихся. Отметим, что на сегодня в Прикамье бесплатно питаются только ученики из малообеспеченных семей.