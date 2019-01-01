Мария Сыропятова Власти Перми вдвое увеличили объём средств на отлов и содержание бродячих собак Также вырос план по отлову и стерилизации Поделиться Поделиться Твитнуть

В 2020 году в Перми на работу с бродячими животными потратят почти в два раза больше, чем планировали ранее. В конце февраля городские власти внесли изменения в программу по работе с бродячими животными. Вместо ранее запланированных 16,3 млн руб. предполагается потратить 33 млн руб.

В администрации Перми «Новому компаньону» рассказали, что дополнительные средства пойдут на содержание нового приюта на ул. Верхнемуллинской, 106а, приобретение автомобиля и зарплату двух штатных ловцов собак. В декабре 2019 года их число было увеличено с восьми до 10 человек, также дополнительно могут привлекаться по договору ещё четыре сотрудника. Кроме того, средства пойдут на отлов и стерилизацию бродячих собак: план по ним в Перми увеличен в 2020 году на 300 особей — до 2600 в год.

В 2019 году в Перми по заказу администрации Перми был проведён мониторинг численности бродячих собак. Специалисты ПГНИУ выявили примерно 4000—4300 собак. При этом в 2019 году была отловлена 2861 собака. В администрации Перми пояснили, что все отловленные животные подлежат ветобслуживанию, в том числе вакцинации, обработке от паразитов, лечению и стерилизации.