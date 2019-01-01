Общественники Перми проинспектировали текущий ремонт дорог Поделиться Поделиться Твитнуть

12 марта глава Ленинского района Перми Александр Козенков, председатель комиссии по Общественному контролю Общественной палаты Пермского края Михаил Борисов, представители МКУ «Благоустройство Ленинского района» провели рейд ,чтобы оценить качество экспресс-ремонта дорог.

Напомним, в связи с тёплой погодой дорожные службы раньше приступили к ремонту литым асфальтобетоном. Такие меры позволяют сохранить дорожное полотно в межсезонье. После всех работ проводятся контрольные рейды. В Перми литым асфальтобетоном уже отремонтировано около 2 тысяч кв. м дорожного покрытия. При определении участков ремонтных работ учитываются обращения жителей в социальных сетях, в том числе в Instagram главы Перми Дмитрия Самойлова.

В Ленинском районе уже проведены работы по текущему ремонту на улицах Петропавловской, Луначарского, Пушкина, Ленина, Сибирской, Достоевского, Газеты Звезда, Пермской, Советской, Осинской, а также на путепроводе в районе Соснового бора и станции «Блочная».

В ночь на 12 марта работы по текущему ремонту были проведены на улице Советской от Тополевого переулка до Комсомольского проспекта. Качество ремонта не вызвало нареканий у общественников.

Михаил Борисов, председатель комиссии по Общественному контролю Общественной палаты Пермского края:

— Началась самая активная фаза по приведению в нормативное состояние дорожного покрытия в Перми. Сегодня проинспектировали объект, по которому поступало большое количество обращений людей, район активно среагировал, который в кратчайшие сроки привел все в порядок. Сейчас здесь можно быстро и безопасно передвигаться на автомобиле. В Ленинском районе еще есть участки, которые требуют ремонта. Нужно понимать, что это временная мера, позволяющие нам в короткие сроки улучшить состояние дорог.

Представители общественности отметили, что и другим улицам в центральном районе Перми необходим ремонт, например, на участке улицы Пермской от улицы Газеты «Звезда» до улицы Сибирской. Глава Ленинского района пояснил, что этот объект уже включён в планы по текущему ремонту, и в ближайшее время такие работы будут проведены.

Александр Козенков, глава Ленинского района Перми:

— Сегодня на всей территории района мы устраняем локальные дефекты на дорогах. В общей сложности обновлено уже более 300 кв. м покрытия. Специальный состав позволяет дорожному полотну лучше сохраняться, он быстро схватывается, предотвращает появления дефектов. Мы сами инспектируем район и, конечно, обращаем внимание на обращения жителей, которые пишут на портал «Управляем вместе» и в instagram главы Перми Дмитрия Самойлова. Стараемся оперативно отрабатывать.

Напомним, в новых пятилетних контрактах по содержанию территории города, кроме ужесточения требований к работе подрядчиков, предусмотрено и проведение текущего ремонта дорог в объёмах около 300-400 тыс.кв.м в год. Эта мера позволяет поддерживать дороги в нормативном состоянии до момента начала дорожного сезона, особенно это актуально в межсезонье. Специалисты советуют использовать именно литой асфальтобетон для проведения ямочного ремонта, поскольку исключительные адгезионные свойства и водостойкость литого асфальта обеспечивают прочное сцепление с основой даже при низких температурах и повышенной влажности. Проведение такого ремонта возможно и при выпадении осадков.

Работать с горячим асфальтом подрядные организации начнут, как только позволят погодные условия — установится положительная температура воздуха.