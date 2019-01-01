Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В «Губернии» покажут «Живой мир» Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Горшков "Одиночество"

Межрегиональная общественная организация «Союз фотографов дикой природы» и Пермский дом народного творчества «Губерния» открывают в Перми сборную фотовыставку «Живой мир» (0 +).

Выставка уже демонстрировалась в Москве и Санкт-Петербурге. В экспозиции — около 50 фотографий, некоторые уже были отмечены на российских и международных фестивалях и фотоконкурсах, другие появились только в этом году, но уже начали собирать высшие отметки крупных фотоконкурсов.

Выставка призвана показать красоту нашей планеты. Фотографии представлены в нескольких разделах, от макро- до пейзажной съёмки, от подводной съёмки до «портретов» животных. Съёмки велись в Ленинградской области и Калмыкии, Якутии и Таиланде, Перу и Королевстве Тонга.

Выставка «Живой мир» откроется 20 марта 2020 года и будет работать до 20 апреля. Вход свободный.

Фото Сергея Горшкова «Одиночество» сделано в Намибии. Орикс, или сернобык, — вид саблерогих антилоп, обитающих в Восточной и Южной Африке. Почему-то обычно выбирают для обитания засушливые, пустынные и полупустынные, регионы. Самцы живут поодиночке и защищают свой участок и всех самок, находящихся на нём, от соперников. И красиво же это у них получается.



