В 2020 году 92 молодых семьи уже получили сертификаты на компенсацию стоимости жилья Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми прошла первая встреча рабочей группы по реализации программы «Молодая семья», созданной по поручению главы Перми Дмитрия Самойлова. Её финансирование по сравнению с 2019 годом увеличено в два раза. Участники программ уже начали получать сертификаты на компенсацию в размере 10% и 30—35% стоимости жилья.

В рабочую группу вошли представители администраций Пермского края и Перми, депутаты гордумы, сотрудники Контрольно-счётной палаты города, а также инициативные жители.

На встрече заслушали доклады начальника управления жилищных отношений администрации Перми Ирины Чирковой и министра социального развития Пермского края Павла Фокина. Согласно представленным данным, в 2020 году общее финансирование программ увеличено в два раза — всего из федерального, краевого и городского бюджетов выделено более 310 млн руб. Это позволит выдать свидетельства о праве на получение социальной выплаты в размере 30—35% от средней стоимости жилья 177 молодым семьям, а в размере 10% — 363 семьям.

Списки семей, которые получат поддержку в 2020 году, уже сформированы. 80 семьям выданы свидетельства на получение выплаты в размере 30—35%, 12 семьям — на получение 10%-й выплаты.

До 20 марта семьям, вошедшим в списки, необходимо предоставить пакет документов на подтверждение социальной выплаты, иначе они будут исключены из программ.

Инициативные граждане, вошедшие в рабочую группу, предложили пересмотреть систему информирования — уйти от заказных почтовых отправлений и перевести систему в электронный вид.

Следующая встреча пройдёт в мае. До этой даты нужно выдать все положенные сертификаты на компенсацию в 30—35%.

Напомним, в Перми существуют две программы по поддержке молодых семей: возобновлённая в 2018 году государственная пр-ной компенсации, и федеральная целевая программа «Жилище» на 2015—2020 годы. По федеральной целевой программе семьи могут получить от 30% до 35% компенсации стоимости вкладываемых в улучшение жилищных условий средств. Эти программы направлены на создание защищённой, комфортной и доброжелательной среды для жизни, развития и благополучия детей и семей с детьми в Пермском крае.