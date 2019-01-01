Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми выступит московский «Электротеатр «Станиславский» Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми в частной филармонии «Триумф» 25 апреля пройдут мини-гастроли модного московского «Электротеатра «Станиславский». Будет показан спектакль по текстам Марины Цветаевой «1+9 картин жизни и смерти» (18+).

По словам художественного руководителя «Триумфа» Сергея Аристова, пермскую частную концертную организацию и московский театр объединяют не только художественные принципы, но и схожесть историй: как и в «Триумфе», в «Электротеатре «Станиславский» в начале ХХ века находился один из первых кинотеатров.

Спектакль характеризуется как «опыты неадаптивного театра». Дух Марины Цветаевой проведёт зрителя по закоулкам её души. Реалии жизни, переплетённые с поэтическими образами, обрамлены музыкой, подчёркивающей жанр поэтической сюиты. В свободной композиции спектакля творчество и реальность резонируют друг с другом, а два времени — прошлое и настоящее — внимательно смотрят друг на друга. События сегодняшнего дня рассказываются так, как будто они были 100 лет назад, а то, что совершилось 100 лет назад, — как сегодня.

В спектакле участвуют актёры Евгений Даль, Арина Зверева, Ульяна Лукина, Алеся Сковоринская. Режиссёр — Ульяна Лукина, композитор — Владимир Горлинский, художник — Ася Мухина.

Евгений Даль — ученик Марины Абрамович, перформер, выступающий по всей Европе, в том числе в рамках крупнейших биеннале современного искусства.

«Электротеатр «Станиславский» до этого выступал в Перми единственный раз в рамках Дягилевского фестиваля 2015 года: был показан спектакль «Вакханки» по трагедии Еврипида в постановке Теодороса Терзопулоса. Частная филармония «Триумф» надеется, что отныне визиты коллег из Москвы будут регулярными.