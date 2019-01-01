Илья Варламов вновь посетит Пермь Блогер презентует книгу «100 советов мэру» Поделиться Поделиться Твитнуть

Блогер Илья Варламов вновь посетит Пермь. Город вошёл в убранистический тур блогера, в рамках которого Варламов встретится с подписчиками и представит книгу «100 советов мэру».

Илья Варламов, блогер:

— Когда я только начал заниматься вопросами городской среды, то обнаружил, что многих ошибок можно было бы избежать, если бы жители понимали, что их обманывают. Никто не застрахован от того, что среди принимающих решения людей окажется некомпетентный дурак. Важно, чтобы в тот момент, когда он откроет рот, вы могли его заткнуть. Тогда не будет вредительства.

Но для этого люди должны понимать, как устроен город. Что такое хорошо, что такое плохо. К сожалению, об этом никто не рассказывает. По телевизору и в СМИ есть много информации про красивые машины, моду и правильное питание. Но вы не найдёте ни одного журнала или телепередачи об удобных городах. Хотя, казалось бы, вопрос «как жить?» — один из важнейших. Правильно спроектированные города и дороги сохранят тысячи жизней, способствуют развитию экономики. «Сначала мы создаём свои дома, а потом они создают нас», — очень хорошее высказывание Черчилля.

Блогер добавил, что книга написана понятным языком, в ней около 500 иллюстраций. ⠀

Расписание из 68 городов составлено до конца марта. Жители Перми с помощью сайта могут предложить выбрать в городе площадку или записаться волонтёром для организации встречи.

Напомним ,Илья Варламов дважды посещал Пермь в конце 2019 года, после чего выпустил ролик «БДСМ с мэром» про прогулку с Дмитрием Самойловым.