Дмитрий Енцов журналист Минстрой через суд отозвал разрешение на строительство гостиницы на Садовом В здании нашли признаки многоквартирного дома Поделиться Поделиться Твитнуть

Вид на улицу Макаренко Фото: 2gis

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение краевого Арбитражного суда об отзыве разрешения на строительства у АО «СтройПанельКомплект» гостиницы квартирного типа в микрорайоне Садовом по адресу ул. Макаренко, 19в.

Суд посчитал, что проект строительства разработан с нарушениями, а именно: здание не соответствует строительным требованиям гостиницы, при этом имеет признаки многоквартирного дома. Соответственно, разрешение на строительство выдано в нарушение градостроительных норм и правил.

Ситуация с гостиницей длится с 2018 года. Департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми провёл две проверки в августе и сентябре 2018 года. В итоге объявлено, что у застройщика обнаружены нарушения в документации, кроме того, он не представил положительное заключение экспертизы по стройке. В результате минстрой выдал департаменту предписание, в соответствии с которым тот должен отозвать разрешение на строительство.

По мнению чиновников, такие строения относятся к категории нежилых помещений коммерческого использования, проживать в них можно только временно, а регистрация запрещена. Это значит, что при банкротстве застройщика у жильцов могут возникнуть проблемы с получением страховки. Кроме того, для полноценного функционирования объекта, по их мнению, не хватает инфраструктуры, в том числе социальной.

В «СтройПанельКомплекте» посчитали, что для отзыва разрешения нет оснований.

Представители компании сообщали, что по объекту разработана проектная документация, её подготовила организация, имеющая все разрешения и допуски для проведения таких работ. Кроме того, в декабре 2017 года компания получила положительное заключение экспертизы проектной документации. Его выполнило ООО «Верхне-Волжский институт строительной экспертизы и консалтинга» с учётом всех требований, в том числе по охране и защите окружающей среды.

Объект должен был представлять собой двухсекционное 16-этажное здание с техническим этажом и чердаком, в котором предусмотрено 478 помещений для временного пребывания граждан. Земельный участок располагается в зоне Ц-5 (зона торговли, открытых рынков). Одним из видов разрешённого использования в ней является «гостиницы».