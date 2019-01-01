ФАС РФ пока не зарегистрировала жалобу на торги по строительству в Перми галереи Принять решение о рассмотрении или возврате документа ведомство должно до 13 марта Поделиться Поделиться Твитнуть

Как сообщили «Новому компаньону» в ФАС РФ, жалоба ООО «НПО «Пересвет» на торги по разработке проектно-сметной документации и строительству Пермской художественной галереи пока не зарегистрирована в ведомстве. В пресс-службе ФАС допустили, что бумага получена, но отметили, что в таком случае документ пока не прошёл регистрацию и не получил входящий номер.

При этом в краевом минзакупок на запрос «Нового компаньона» пояснили, что жалоба изначально была направлена в региональное управление ФАС 10 марта, но должна быть передана в ФАС России не позднее 11 марта, так как закупками стоимостью свыше 1 млрд руб. занимается головной аппарат.

«В адрес министерства копия жалобы заявителем не направлялась», — добавили в минзакупок.

Согласно процедуре, ФАС РФ после регистрации жалобы должна в течение двух дней принять решение о её рассмотрении либо возврате. В случае если жалоба будет принята, рассмотрение должно состояться в пятидневный срок.

«В случае принятия жалобы к производству её текст будет размещён на официальном сайте zakupki.gov.ru, после чего министерство сформирует правовую позицию по доводам, изложенным в жалобе, и примет решение о направлении представителя для участия в заседании комиссии ФАС России», — заключили в минзакупок.

Напомним, торги стоимостью 4,1 млрд руб. выиграло ООО «РСК-Ренессанс». Автор жалобы — НПО «Пересвет» — указал, что победитель не обладает соответствующим работам опытом, а решение о его победе принималось не всей конкурсной комиссией.