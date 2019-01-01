В Перми начали работу точки сбора подписей за присвоение статуса «Город трудовой доблести» Поделиться Поделиться Твитнуть

Стартовал сбор подписей в поддержку присвоения Перми звания «Город трудовой доблести». Поддержать инициативу можно на онлайн-площадке ЗаПермь.РФ и на специальных «пикетах» в оживлённых местах города.

За неделю работы сайта ЗаПермь.РФ инициативу поддержали более 25 тыс. человек. Голосование продлится до начала мая.

Вячеслав Григорьев, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Пермской городской думы:

— Почему необходимо участвовать в проекте? Во-первых, мы отдаём дань уважения пермякам, которые трудились для фронта и для Победы. Во-вторых, это серьёзный воспитательный момент и патриотический акцент для всего подрастающего поколения. В-третьих, почётное звание — это дополнительное внимание федеральных властей. Наш город в годы войны внёс большой вклад в Победу, но он и в мирное время поднимал обороноспособность страны. Поэтому достоин звания, за которое мы боремся, а также получения средств из федерального бюджета на развитие промышленных предприятий, у которых есть огромный потенциал.

С 11 по 19 марта 2020 года также работают специальные «пикеты». Свою подпись в поддержку инициативы можно оставить по следующим адресам:

— исторический парк «Россия — моя история» (ул. Монастырская, 2, корп. 1);

— гипермаркет «Семья» (2-я очередь, 1-й этаж);

— ТЦ «Колизей-Атриум».

Время работы «пикетов» — с 10:00 до 20:00.

Инициатором создания специальной платформы для голосования ЗаПермь.РФ и организатором «пикетов» стало региональное отделение партии «Единая Россия» Пермского края в рамках проекта «Историческая память», волонтёрами проекта выступают активисты «Молодой Гвардии».

Звание «Город трудовой доблести» присваивается городам России, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Присвоение городам России звания «Город трудовой доблести» происходит благодаря законодательной инициативе президента Владимира Путина. 26 февраля Госдума приняла соответствующий закон о присвоении почётного звания «Город трудовой доблести», а 2 марта президент подписал его.

В городе, удостоенном такого звания, будет устанавливаться стела с изображением герба города и текстом соответствующего указа главы государства. Также будут проводиться публичные мероприятия и праздничные салюты 1 Мая, 9 Мая и в День города.

Звание «Город трудовой доблести» присваивается указом Президента Российской Федерации в канун Праздника весны и труда (1 Мая).

Как рассказал региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия», директор Пермского государственного архива социально-политической истории Сергей Неганов, в рамках общественной инициативы по присвоению городу Перми статуса «Город трудовой доблести» Пермским государственным архивом социально-политической истории была подготовлена подробная архивная справка на 20 листах, к которой приложены копии 33 документов. Справка содержит подробную информацию о работе в годы Великой Отечественной войны 14 промышленных и транспортных предприятий города Перми, о примерах трудового героизма рабочих и служащих пермских предприятий. В справке содержится и общая оценка трудового вклада города Молотова (так называлась Пермь в годы войны) в Великую Победу. При подготовке справки было использовано 50 дел из пяти архивных фондов, использованы также выпуски газеты «Звезда» за 1941—1945 гг. Подробнее — на сайте ЗаПермь.РФ.