Алёна Беляева Предпринимателю Сергею Фирсову не удалось обжаловать приговор по делу «Экопромбанка» Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня Пермский краевой суд оставил без изменения приговор директору ООО «Рейс» Сергею Фирсову. Предприниматель пытался обжаловать приговор Ленинского районного суда — в январе 2020 года его приговорили к 4,5 года лишения свободы. Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33 (пособничество в совершении преступления), ч. 4 ст. 160 (присвоение или растрата), п. «б» ч. 4 ст. 174-1 (легализация или отмывание денежных средств).

Напомним, «Новый компаньон» подробно освещал дело, в котором Сергей Фирсов стал жертвой нечистоплотных действий ряда лиц, связанных с рухнувшим «Экопромбанком». Однако в ходе следствия и суда он внезапно сам стал виновным и был приговорён к 4,5 года лишения свободы.







