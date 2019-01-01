Пермская филармония представляет юбилейный, десятый, фестиваль Дениса Мацуева Поделиться Поделиться Твитнуть

Юбилейный, десятый, фестиваль Дениса Мацуева (6+) откроется 19 марта грандиозным концертом с участием симфонического оркестра и мастеров вокальной и инструментальной музыки. В исполнении Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан под управлением прославленного дирижёра, народного артиста России Александра Сладковского прозвучит увертюра к опере Джузеппе Верди «Сицилийская вечерня».

Замечателен и уникален состав солистов первого фестивального концерта — все они являются обладателями Гран-при Международного конкурса имени П. И. Чайковского разных лет: народный артист России, пианист Денис Мацуев; солистка Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, народная артистка России, народная артистка Республики Абхазия Хибла Герзмава, сопрано и пианист Александр Канторов (Франция).

В сопровождении оркестра Хибла Герзмава исполнит красивейшие арии, наполненные неподражаемым итальянским лиризмом и романтизмом: пламенную арию Леоноры Pace, pace mio dio («Мира, мира, о боже!») из оперы Верди «Сила судьбы», спеть которую мечтает каждая певица; полную скорбного и страстного чувства предсмертную арию Лиу (Лю) из третьего действия оперы «Турандот», ставшую лебединой песней Джакомо Пуччини; известную неаполитанскую песню Non ti scordar di me («Мне не забыть тебя») Эрнесто Де Куртиса, которую любят исполнять все величайшие певцы.

На открытии фестиваля в исполнении Александра Канторова — первого француза-победителя в истории конкурса Чайковского, «молодого царя» французского фортепиано и оркестра — прозвучит фортепианный Концерт №5 Фа мажор французского композитора К. Сен-Санса, более известный под названием «Египетский».

Первый фестивальный вечер завершится выступлением блистательного пианиста Дениса Мацуева. Он в очередной раз продемонстрирует свой талант, исполнив великолепную музыку Эдварда Грига. Прозвучат самые известные произведения норвежского композитора, проникнутые чарующей красотой: Сюита из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» и знаменитый Концерт для фортепиано с оркестром ля минор.

Второй день фестиваля — 20 марта — посвящён шедеврам симфонической музыки — произведениям П. И. Чайковского и М. Бруха. Музыканты высочайшего уровня — Денис Мацуев (фортепиано), Кристин Баланас (скрипка), Анастасия Кобекина (виолончель) — выступят в сопровождении Государственного симфонического оркестра РТ. В исполнении оркестра прозвучит увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» П. И. Чайковского — одно из самых известных и любимых сочинений гениального композитора.

В сопровождении оркестра Кристин Баланас — латвийская скрипачка, выпускница Королевской музыкальной академии в Лондоне и Берлинской высшей школы музыки им. Ханса Эйслера, лауреат престижных международных конкурсов — исполнит потрясающий Первый скрипичный концерт соль минор Макса Бруха. Лауреат международных и всероссийских конкурсов Анастасия Кобекина продемонстрирует своё искусство, исполнив бесценную жемчужину русской классической музыки — «Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром» Чайковского. Это произведение Анастасия играла в финале XVI Международного конкурса им. П. И. Чайковского и стала лауреатом III премии.

Завершится концерт выступлением народного артиста России, блестящего пианиста Дениса Мацуева. Эффектный Концерт для фортепиано с оркестром №2 Соль мажор П. И. Чайковского предоставит благодарные возможности для демонстрации виртуозного мастерства исполнителя.

Сольная программа Дениса Мацуева (третий день фестиваля) посвящена юбилеям выдающихся романтиков, величайших гениев музыки — 180-летию Чайковского и 250-летию Бетховена. Прозвучат сочинения, не только восхищающие своей глубиной и красотой, но и ставящие перед исполнителями сложнейшие творческие задачи.

Фантастическим станет концерт 22 марта, завершающий десятый фестиваль Дениса Мацуева. Головокружительные джазовые импровизации, уникальные сочетания ритмов и гармоний, дуэтов и трио — всё это станет ярким и запоминающимся событием для пермской публики. В программе «И классика и джаз» с пианистом Мацуевым выступят его партнёры по джазу: Александр Зингер — потрясающий барабанщик, дипломант множества джазовых фестивалей в России и за рубежом; Андрей Иванов — заслуженный артист России, лучший джазовый контрабасист страны, обладатель Гран-при престижного конкурса в Брюсселе; Валерий Пономарёв — джазовый трубач, живая легенда мирового джаза; Екатерина Мочалова — домристка, лауреат международных конкурсов, обладательница Гран-при и первых премий всероссийских и международных конкурсов; Шенда Рул — американская певица, поэтесса, композитор и актриса, воспитанная в духе блюзовых традиций, умело дополняет джазовую классику неповторимой атмосферой современного Нью-Йорка.

Также на одной сцене с признанными мастерами мировой сцены выступят юные таланты, победители всероссийского телевизионного конкурса талантов «Синяя птица», покорившие многомиллионную аудиторию телезрителей и звёздное жюри: Ярослава Симонова (15 лет) — не только талантливая джазовая певица, импровизатор и композитор, но и одарённая исполнительница академической музыки; обладательница премии RadioJazz 2016; Анастасия Тюрина (9 лет) — исполнительница на балалайке, лауреат всероссийских и международных конкурсов.

Источник — пресс-служба Пермской краевой филармонии