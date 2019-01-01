Туроператор TUI включит в свою линейку продаж туристические маршруты Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

Делегация Пермского края 12—14 марта принимает участие в XV Международной выставке «Интурмаркет-2020». Пермский край представлен на объединённом стенде национального проекта «Императорский маршрут», посвящённого судьбе династии Романовых и последнего русского императора Николая II.

Руководитель агентства по туризму и молодёжной политике Пермского края Юлия Ветошкина представит на выставке туристический потенциал Пермского края.

Кроме того, на выставке будет подписано соглашения между агентством по туризму и молодёжной политике Пермского края и международным туроператором TUI. Цель соглашения — включение туров по Пермскому краю в линейку продаж TUI.