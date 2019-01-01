За 2019 год внешнеторговый оборот Пермского края увеличился на 12% Поделиться Поделиться Твитнуть

За 2019 год внешнеторговый оборот Пермского края составил $6,9 млрд и по сравнению с 2018 годом увеличился на 12%. При этом экспорт увеличился на 7,2%, до $5,7 млрд, импорт — на 44,8%, до $1,2 млрд.

Из Пермского края в страны дальнего зарубежья отправляли удобрения (49,1%), минеральное топливо, нефть и продукты их перегонки (31,4%), органические химические соединения (5,8%). Ввозили в Пермский край из стран дальнего зарубежья оборудование и механические устройства (60,5%), пластмассы и изделия из них (5,9%), электрические машины и оборудование (4%), руды, шлак и золу (3,1%), изделия из чёрных металлов (2,5%) и другое.

В страны СНГ из Прикамья экспортировались топливо, нефть и продукты их перегонки (14,4%), электрические машины и оборудование (10,8%), древесина и древесный уголь (10,3%), удобрения (9,4%), бумага и картон (7,4%), оборудование и механические устройства, их части (7,4%), пластмассы и изделия из них (7,1%), органические химические соединения (6,3%), продукты неорганической химии (6,1%), изделия из чёрных металлов (3,8%), чёрные металлы (2,9%).

В Пермский край из стран СНГ ввозились руды, шлак и зола (16,9%), оборудование и механические устройства (16,2%), электрические машины и оборудование (14%), алкогольные и безалкогольные напитки и уксус (8,7%), чёрные металлы (7,4%), средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного (6,4%), изделия из чёрных металлов (4,5%), алюминий и изделия из него (3,6%), изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных матер (2,6%), продукты неорганической химии (2,6%), соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известняк и цемент (2,4%).

Крупнейшие торговые партнёры Пермского края при экспорте — Бразилия (16,2%), Китай (11,9%), Нидерланды (10,9%), США (5,4%), Бельгия (5,2%) и другие.

Крупнейшие торговые партнеры Пермского края при импорте — Китай (20,9%), Италия (11,2%), Германия (10,7%), Австрия (9%), Страны ЕС (6,2%) и другие.