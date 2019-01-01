Максим Решетников может войти в совет директоров РЖД Поделиться Поделиться Твитнуть

В совет директоров Российских железных дорог (РЖД) номинированы шесть новых членов. Об этом сообщают «Ведомости».

В новый совет могут войти первый вице-премьер Андрей Белоусов, министр экономического развития Максим Решетников, замминистра финансов Алексей Сазанов, первый замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, председатель совета директоров Совкомфлота Сергей Франк и вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Новые члены заменят гендиректора «Почты России» Максима Акимова, председателя комиссии по электроэнергетике Григория Берёзкина, председателя фонда «Сколково» Аркадия Дворковича, советника президента Объединённой авиастроительной корпорации Владимира Пучкова, министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева и замминистра экономики Михаила Расстригина.

Совет директоров РЖД состоит из 14 человек, трое из них — независимые директора. Как и в 2019 году, эти посты предложены Кристиану Керну, Сергею Недорослеву (сопредседатель «Деловой России») и Сергею Степашину (госсоветник юстиции России).

Напомним, до января 2020 года Максим Решетников был губернатором Пермского края.