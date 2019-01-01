В Перми в 2019 году капитально отремонтировано 16 трамваев Поделиться Поделиться Твитнуть

В 2019 году МУП «Пермгорэлектротранс» провёл капитальный ремонт 16 трамваев и текущий ремонт 34 трамваев. Как пояснили в учреждении, капремонт позволяет продлить срок эксплуатации вагонов и сократить время простоя транспорта по причине поломки. Об этом сообщает ВЕТТА.

В целом срок простоя трамваев из-за поломок в 2019 году сократился на 9,5% по сравнению с 2018 годом.

Помимо ремонта МУП регулярно проводит техническое обслуживание трамваев: ежедневное, раз в четыре дня, а также по достижении определённого пробега.

Плановое техническое обслуживание касается и новых трамваев — трёхсекционного «Льва» и односекционного «Львёнка».