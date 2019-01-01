Гендиректор Пермской оперы отправился на карантин Андрей Борисов ждёт результатов анализов на коронавирус после поездки во Францию Поделиться Поделиться Твитнуть

Андрей Борисов



Генеральный директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов проведёт 14 дней на карнатине после визита во Францию. Информацию «Новому компаньону» подтвердили в театре.

Андрей Борисов сдал анализы на коронавирус, результаты которых будут получены через неделю.

«По возвращении из Франции господин Борисов, посоветовавшись с врачами, принял решение взять паузу на карантин: он сдал анализы, результаты которых прибудут через неделю, и перешёл на домашний режим с соблюдением рекомендованных врачами правил поведения. Андрей Александрович чувствует себя хорошо, по рабочим вопросам с коллективом театра он связывается по электронным каналам и телефону. Ожидается, что его карантин продлится 14 дней, как это рекомендовано Роспотребнадзором», — отметили в театре.

При этом ранее главный дирижёр театра Артём Абашев вернулся в Пермь из поездки в Испанию. На тот момент никаких ограничительных мер, принятых Роспотребнадзором по отношению к туристам, прибывающим в Россию из этой страны, введено не было.