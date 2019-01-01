Дмитрий Енцов журналист В Перми рядом с ПГГПУ планируется построить двухэтажное кафе Поделиться Поделиться Твитнуть

Эскиз предполагаемого кафе около ПГГПУ. Фото: из презентации на заседании комиссии по землепользованию и застройке

В Перми практически на пересечении ул. Екатерининской и Максима Горького (рядом с корпусом Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета) планируется построить кафе. Как уточнили в горадминистрации, обозначенный на карте Росреестра по адресу ул. 25-го Октября участок №1 принадлежит ИП Игорю Радову.

Правообладатель на его территории (площадью 916 кв. м) планирует построить «заведение общепита». Для этого он дважды обращался в городскую комиссию по землепользованию и застройке с просьбой предоставить на участок условно разрешённый вид использования «общественное питание, магазины товаров первой необходимости». Участок входит в территориальную зону высших, средних специальных учебных заведений и научных комплексов (ЦС-2).

Представитель заявителя Максим Трубников на заседании комиссии 11 марта сообщил, что, предварительно, планируется возвести двухэтажное кафе. Учитывая, что поблизости находятся и другие учебные заведения (помимо ПГПУ в шаговой доступности ещё и авиационный колледж), заведение общепита должно быть рентабельным.

Представитель заявителя отметил, что окончательного проектного решения нет, есть только эскиз. Предварительно, площадь самого здания составит примерно 427 кв. м, автостоянки для клиентов — 488 кв. м.

Тем не менее одним из планируемых вариантов владельцем участка рассматривается предоставление будущего здания в аренду одной из сетей ресторанов быстрого питания —McDonald's, KFC или Burger King.

Члены комиссии усомнились, что заявитель в итоге построит именно то, что озвучил (тем более что как такового проекта нет). А, например, не перепродаст участок ещё кому-нибудь.

При этом по данному вопросу в феврале уже состоялись публичные слушания, на которых не было зафиксировано возражений.

В итоге после дискуссий большинством голосов решено рекомендовать главе города предоставить запрашиваемый заявителем условно разрешённый вид использования. Но только с гарантией презентации полноценного проекта на Градостроительном совете.