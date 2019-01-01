Группа компаний ПЗСП повышает цены на квартиры Поделиться Поделиться Твитнуть

ул. Целинная, 53



С 16 марта произойдёт повышение цен на квартиры в строящихся домах от ПЗСП. Повышение цен позволяет сохранять все преимущества квартир, к которым привыкли клиенты ПЗСП. В их числе улучшенная отделка, шкафы-купе или гардеробные, зеркала и плитка в ванной комнате.

«ПЗСП верен своей миссии: мы предлагаем нашим покупателям максимально комфортные, качественные и готовые для жизни квартиры», — отмечают в компании.

Сегодня в работе у группы компаний ПЗСП несколько объектов: ул. 5-я Каховская, 8в, ул. Иньвенская, 19, ул. Целинная, 53, Баранчинская, 16, Адмирала Ушакова, 15, Кисловодская, 12. Выбрать свою новую квартиру и следить за ходом строительства дома онлайн можно на сайте pzsp.ru.

Подробную информацию об изменении цен, а также о действующих акциях на квартиры от застройщика можно уточнить по телефону горячей линии ПЗСП: 8-800-300-7977.

Проектная документация доступна на сайте наш.дом.рф. Застройщики: ул. 5- я Каховская, 8в, ул. Иньвенская, 19 — АО «ПЗСП», ул. Целинная, 53 — ООО «Спецстрой Целинная, 53», ул. Баранчинская, 16 — ООО «Спейстрой Баранчинская, 16», ул. Адмирала Ушакова, 15 — ООО «Спецстрой Адмирала Ушакова, 15», ул. Кисловодская, 12 — ООО «Спецстрой Кисловодская, 12».

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