К 2024 году ПНИПУ начнёт проводить все лекции в онлайн-режиме Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ) прошло заседание координационного совета по стратегии развития вуза. В мероприятии приняли участие министр образования Пермского края Раиса Кассина, зампред правительства Антон Клепиков, ректор ПНИПУ Анатолий Ташкинов, руководители предприятий и научных организаций.

Согласно презентации вуза, к 2035 году планируется трансформация университета в «ведущий интегратор образовательных технологий будущего». Также ПНИПУ должен стать «коммуникационной и управленческой платформой для высокотехнологического бизнеса, а на базе междисциплинарных центров компетенций университета будут сформированы научные проекты уровня мегасайенс».

Кроме того, к 2024 году 100% лекционных занятий по базовым и профильным предметам будет проходить с использованием онлайн-формата. Также в вузе будут реализовываться образовательные гринфилд-проекты по опережающей подготовке инженерных кадров.