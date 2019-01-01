Дмитрий Махонин призвал нового министра тербезопасности подключиться к профилактике коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин провёл встречу с министром территориальной безопасности региона Виктором Батмазовым. Напомним, чиновник приступил к работе в правительстве 10 марта. Ранее он занимал пост начальника управления общественных отношений Екатеринбургской городской думы.

Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края:

— Мы должны сделать так, чтобы каждый житель Пермского края чувствовал себя защищённым и понимал, что те явления, которые бывают, — решаются. Например, перед нами стоят непростые задачи по предотвращению паводковой ситуации: прошедшая зима была снежной, а лето — дождливым. Поэтому необходимо обеспечить все меры для безопасности жителей. Лучше лишний раз перестраховаться, проинформировать людей.

Также Дмитрий Махонин отметил, что нельзя игнорировать распространение в мире коронавируса. При этом сейчас меры по профилактике болезни уже принимает ряд ведомств, в том числе медучреждения и Роспотребнадзор. Врио губернатора отметил, что к этому вопросу должно подключиться и министерство территориальной безопасности.

«Мы должны быть готовы к локализации вируса, чтобы обезопасить жителей», — сообщил Дмитрий Махонин.

Кроме того, врио губернатора призвал министра Виктора Батмазова наладить конструктивное взаимодействие с правоохранительными и надзорными органами.

Батмазов Виктор Александрович родился в посёлке Шаумян Грузинской ССР. Имеет четыре высших образования. Генерал-майор. С 2014 по 2015 год — советник командующего войсками Центрального военного округа. С 2015 по 2017 год — начальник Пермского суворовского военного училища Министерства обороны РФ. До 2018 года — и. о.проректора по административной и хозяйственной работе Уральского государственного медицинского университета. До марта 2020 года — начальник управления общественных отношений Екатеринбургской городской думы.