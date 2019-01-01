Пермский край занял 25-е место в рейтинге экономического здоровья российских регионов Поделиться Поделиться Твитнуть

Фонд Росконгресс и рейтинговое агентство «Эксперт РА» опубликовали исследование «Экономическое здоровье российских регионов: прогноз позитивный», в котором с помощью интегральной оценки рассмотрели динамику экономического развития российских регионов в 2019 году.

Первое место в интегральном рейтинге заняла Москва (98%), далее следуют Сахалинская (97%) и Тюменская области (83%). Пермский край занял 25-е место с индексом 30%.

Пермский край не вошёл в первую десятку рэнкингов регионов по динамике экономического здоровья и динамике экономического здоровья регионального бизнеса, но занял девятое место в рэнкинге экономического здоровья консолидированных бюджетов с индексом 74%, тогда как у лидера рэнкинга — Сахалинской области — 100%, а у Москвы — 99%.