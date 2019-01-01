Транспортная полиция изъяла у жителя Кизела банку пороха Поделиться Поделиться Твитнуть

Сотрудники патрульно-постовой службы линейного пункта полиции станции Кизел задержали на железнодорожной станции ранее неоднократно судимого местного жителя, распивавшего спиртные напитки. Для составления административного протокола мужчину доставили в отдел полиции, где провели досмотр и обнаружили у мужчины кофейную банку, в которой содержался порох. Об этом сообщает «ВЕТТА».

Задержанный пояснил, что нашёл банку с порохом в мусорном контейнере. Экспертиза показала, что в банке находилось 190 г пороха.

Дознаватели уже возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ).

Сотрудники транспортной полиции напоминают, что добровольная сдача оружия, боеприпасов и иных предметов вооружения освобождает от административной и уголовной ответственности.