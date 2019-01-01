Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Арабеск» коронавируса не боится... ...но участники из Китая на конкурс не приедут Поделиться Поделиться Твитнуть

Как сообщила директор открытого российского конкурса артистов балета «Арабеск» имени Екатерины Максимовой Елена Завершинская, никаких специальных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, на конкурсе не ожидается.

«Мы — российский конкурс, — пояснила Елена Завершинская, — и пока в России нет ограничений, у нас их тоже нет. При этом мы, как всегда, будем рады всем зарубежным участникам».

К сожалению, распространение вирусной инфекции всё же заставляет скорректировать программу конкурса: так, в этом году придётся обойтись без участников из Китая. По словам директора конкурса, это вызывает сожаление: планировался приезд десяти сильных конкурсантов.