Евгения Пастухова выпускающий редактор Куединский район принял решение об объединении в округ Поделиться Поделиться Твитнуть

Как стало известно «Новому компаньону», Земское собрание Куединского района поддержало инициативу по преобразованию территории в муниципальный округ. За это решение проголосовали 13 депутатов, против — один.

Публичные слушания стартовали в январе. Предполагается, что соответствующий законопроект краевой парламент рассмотрит уже в марте.

В случае поддержки инициативы в Пермском крае останется только три района: Пермский, Большесосновский и Кунгурский.