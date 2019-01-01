В 2020 году в Перми высадят 14 тыс. деревьев и кустарников Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми началась озеленительная кампания. В её рамках в 2020 году в парках и скверах Перми высадят около 14 тыс. молодых деревьев и кустарников. Сезон стартует в начале мая, посадки планируются в скверах, парках, садах, на бульварах города, вдоль улично-дорожной сети и на территории городских лесов. Весной и осенью запланировано озеленение городских территорий, на которых ведётся масштабная реконструкция. Например, в сквере на нижней части набережной Камы, на городской эспланаде, на бульваре им. Советской Армии.

При этом 4100 деревьев и кустарников будут высажены в Перми за счёт восстановительной стоимости, поступившей в бюджет города за снесённые в прошлом году аварийные и старовозрастные деревья.

Пермские питомники — «Красная гвоздика», «Сад Вашей мечты», «Питомник Кисловых», «Питомник Рубцовых», питомник «Хмели», ООО «Садово-парковое хозяйство», «Марьина роща», «Ландшафтный дом Green City»» и «Газоны Урала» и другие — уже представили городским властям ассортимент растений.

Например, в Юго-Камском садовом питомнике выращивают более 75 видов и сортов цветочных многолетников, более 100 видов и сортов декоративных деревьев и кустарников, В коллекционных фондах ботанического сада находятся 16 видов сирени, 56 таксонов (вид и сорт) ивы, 45 таксонов рододендронов, 20 сортов яблони и груши, 30 сортов смородины и многое другое.