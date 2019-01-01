Краевой минздрав предупредил о возможной эпидемии кори в России В зоне риска — отказавшиеся от прививок граждане и их дети Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края со ссылкой на федеральные СМИ сообщило о том, что в Казахстане развивается эпидемия кори. При этом ряд российских регионов граничит с этим государством.

«Также сообщается, что заболеванию подвержены так называемые «антипрививочники» и их дети. К примеру, доля отказавшихся от прививки против кори в общем числе заболевших в Алматы составляет 17,5%. Есть вероятность, что болезнь скоро проявит себя в крупных городах европейской части России», — сообщают в ведомстве.

Специалисты министерства здравоохранения Пермского края рекомендуют гражданам Пермского края своевременно проходить вакцинацию от этого заболевания. В 2020 году в Пермский край поступит порядка 25 тыс. доз коревой вакцины.

В 2019 году в рамках подчищающей иммунизации против кори привитоопорядка 50 тыс. жителей Пермского края.

Пройти вакцинацию может любой желающий абсолютно бесплатно. Для этого необходимо обратиться в прививочный кабинет медицинского учреждения по месту жительства с полисом ОМС.