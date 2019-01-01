Дмитрий Енцов журналист Пермские мужчины занимали в среднем 9,1 тыс. руб. на подарки к 8 марта Поделиться Поделиться Твитнуть

Средний «чек» «мужского» микрозайма в Перми накануне 8 Марта составил 9,1 тыс. руб. Такие данные приводят аналитики «Юником 24».

Этот показатель — самый низкий среди крупных городов. Средний показатель микрозаймов на подарки в России составил 19,3 тыс. руб. Самый высокий — в Санкт-Петербурге (22,4 тыс. руб.).

Всего в преддверии 8 Марта микрозаймы оформили 260 тыс. мужчин на сумму 2,5—2,7 млрд руб. В прошлом году накануне 8 Марта микрозаймы оформили 250 тыс. мужчин на сумму 2 млрд руб.