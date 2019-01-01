Дмитрий Енцов журналист Прикамье вошло в ТОП регионов по снижению рекомендованного семейного дохода для обслуживания ипотеки Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский край вошёл в ТОП-3 регионов России, где за последние шесть месяцев значительно снизился рекомендованный семейный доход для комфортного обслуживания ипотеки. Такие данные предоставило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Наиболее высокую динамику снижения продемонстрировали Республика Башкортостан (-15,8%), Самарская область (-15,0%), Пермский край (-14,1%). В числовом выражении рекомендованный семейный доход снизился с 62,38 тыс. руб. в мес. до 53,61 тыс. руб.

В НБКИ отметили, что показатель рекомендованного семейного дохода является индикатором доступности ипотечного кредитования для населения и фиксирует предельное отношение ежемесячных платежей семьи по ипотеке к её ежемесячным доходам. Рассчитанный НБКИ показатель исходит из того, что относительно комфортным для заёмщика является соотношение ежемесячных платежей к ежемесячным доходам на уровне 1/3.

По состоянию на 1 февраля текущего года самый высокий показатель рекомендованного семейного дохода зафиксирован в Москве (158,4 тыс. руб.), Московской области (104,2 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (88,5 тыс. руб.), Приморском крае (80,1 тыс. руб.) и Ленинградской области (76,8 тыс. руб.).

Наименьшее значение данного показателя отмечено в Челябинской (48,0 тыс. руб.), Кировской (48,4 тыс. руб.) и Вологодской (50,1 тыс. руб.) областях, а также в Алтайском крае (51,0 тыс. руб.) и Кемеровской области (51,3 тыс. руб.).

Средний показатель по России составил 70,7 тыс. руб., что на 4,9 тыс. руб. меньше (или на 6,6%), чем в августе 2019 года

Александр Викулин, генеральный директор НБКИ:

— За последние полгода размер рекомендованного семейного дохода заёмщика, комфортный для обслуживания ипотеки, несколько снизился. С учётом незначительного увеличения среднего срока и размера ипотечного кредита, главной причиной улучшения показателя доступности ипотеки стало снижение во второй половине 2019 года процентной ставки по кредитам данного типа. Тем не менее, несмотря на снижение данного показателя, заёмщикам следует помнить, что получение ипотеки — это принятие на себя многолетних финансовых обязательств, в течение которых всей семье придётся отдавать за обслуживание кредита и погашение основного долга существенную часть своих доходов. Поэтому важно планировать свои финансы таким образом, чтобы выплаты по кредиту были по возможности комфортными, а остаток средств позволял членам домохозяйства поддерживать привычный для них уровень жизни.