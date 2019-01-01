Дмитрий Енцов журналист Оплатить проезд банковской картой можно на 45 автобусных маршрутах Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство информационного развития и связи Пермского края сообщило, что, по данным на 7 марта, оплатить проезд банковской картой можно на 45 автобусных маршрутах Перми. А именно: №№ 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 42, 44, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 67, 71, 73, 74, 75, 77, 78, 88.

Другими словами, на большинстве маршрутов города. Так как по данным «Гортранса», на сегодняшний день в Перми действуют 77 автобусных маршрутов.

В министерстве добавили, что на остальных маршрутах система банковской оплаты начнёт внедряться в апреле-мае 2020 года. Окончательно процесс планируется завершить в июле.