Дмитрий Енцов журналист Пермь стала лидером в России по снижению цен на аренду загородных домов Поделиться Поделиться Твитнуть

В период с января по февраль 2020 года цена на аренду загородных домов в Перми снизились в среднем на 33,3%, что является максимальным результатом в России. Такие данные приводит портал о недвижимости domofond.ru.

В январе стоимость аренды загородного дома составляла 15 тыс. руб. в мес. В феврале — уже 10 тыс. руб.

Вторым городом по снижению цен стала Калуга с отрицательной динамикой в 31,4% — до 24 тыс. руб. в мес. Следом за ней идёт Чита, где загородные дома потеряли в цене 28,6%, а в феврале средняя стоимость найма дома составила 5 тыс. руб.

В целом же по России с января по февраль 2020 года средняя ставка на аренду загородных домов выросла на 13%: с 16 тыс. руб. до 18 тыс. руб. в мес. Из 58 крупных городов, которые участвовали в исследовании, рост ставок отмечен в 19: от 3,8% до 50%. Снизились цены на аренду в 17 городах: от 4,8% до 33,3%. У более чем трети участников рейтинга ставки с начала года не изменились.