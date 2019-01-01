В ботаническом саду ПГНИУ для посетителей откроют субтропическую оранжерею Поделиться Поделиться Твитнуть

Цветение персика



Как сообщает пресс-служба ПГНИУ, в ботаническом саду имени профессора А. Г. Генкеля открывается для посещений субтропическая оранжерея, которая с 2016 года была закрыта на реконструкцию.

Сейчас в субтропической оранжерее начинают цвести азалии и другие различные растения из рода рододендрон. В это время расцветают персики, уже начали распускаться почки хурмы, а на гранатах появляются листья. С середины марта до конца апреля в оранжерее также ожидается цветение орхидей.

Открыть экскурсии по оранжерее планируют во второй половине марта. «В это время здесь можно будет увидеть и ощутить аромат ярких цветущих растений. Будут выставлены образцы из коллекционного фонда, которые красиво цветут. Помимо этого, на экскурсиях можно посмотреть пальму Генкеля, возраст которой насчитывает более сотни лет», — отметил заведующий оранжереями ботанического сада ПГНИУ Александр Дядик.

Подробнее об экскурсиях по учебному ботаническому саду Пермского университета можно узнать в группе «ВКонтакте» или по номеру телефона +7 (342) 2-396-159.