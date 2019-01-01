В Пермском крае прошедшая зима стала самой тёплой и снежной Поделиться Поделиться Твитнуть

Как сообщает ГИС-центр ПГНИУ, зима 2019—2020 годов оказалась самой тёплой за всю историю метеорологических наблюдений не только в Пермском крае, но и на большей части Европейской территории России, Урала и Сибири. Например, в Перми средняя температура зимой составила -6,1°, в то время как считавшаяся до этого самой тёплой зима 1982—1983 годов имела среднюю температуру -8,0°.

В среднем прошедшая зима на всей территории Пермского края оказалась теплее нормы на 6°. За зиму в Перми зафиксировали 22 дня с оттепелью (шесть — в декабре, три — в январе, и 13 — в феврале). Это на четыре дня меньше, чем зимой 2006—2007 годов.

Также в течение всех трёх зимних месяцев было по одному кратковременному, но достаточно интенсивному похолоданию. Наиболее значительное похолодание за всю зиму отмечалось 27—30 января. В ночь на 29 января температура упала в Перми до -28,8° и до -35,5° в Чёрмозе.

По количеству выпавших осадков нынешнюю зиму также можно считать аномальной. В основном по краю количество осадков составило 120—140% от нормы, а в Перми — до 149% от нормы. Такое превышение нормы по осадкам в Перми сформировалось в основном в январе, когда выпало почти две месячные нормы осадков. В результате зима 2019—2020 годов в Перми стала самой влажной за 13 лет, после зимы 2006—2007 годов, когда выпало 198 мм осадков. Однако в том случае почти все осадки выпали в виде дождя, а в этом году — в виде снега.