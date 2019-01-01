С ответственных за отравление в кафе O-Fit пытаются взыскать более 500 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

На следующей неделе, 11 марта, в Индустриальном районном суде Перми пройдёт заседание по иску потерпевших к ООО «Корпорация питания». Эта компания являлась поставщиком продуктов питания в кафе O-Fit, в котором в ноябре прошлого года отравились 35 человек. Один из пострадавших, 11-летний мальчик, потом скончался в больнице.

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю представляет интересы двух пострадавших — женщины и её 6-летнего сына — и требует взыскать понесённые расходы в сумме 7,5 тыс. руб. и компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. руб., сообщает 59.ru.

Отметим, что по факту отравления СУ СКР возбудило уголовное дело по пп. «б», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершённые в отношении товаров или услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлёкшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).