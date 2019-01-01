Сергей Данилов В суде представитель РЖД мотивировал закрытие ветки Пермь I — Пермь II инициативой губернатора Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми продолжается суд по делу о закрытии железнодорожного участка между вокзалами Пермь I и Пермь II. Иск к федеральному минтрасу подал пермский градозащитник Денис Галицкий, сообщает 59.ru.

Галицкий оспаривает приказ министерства о закрытии железнодорожных путей между станциями Пермь I и Пермь II и требует, чтобы федеральное министерство транспорта доказало, что при принятии решения о закрытии железнодорожной ветки была соблюдена необходимая процедура.

Вчера, 6 марта, Денис Галицкий сообщил, что закрытый участок не является малоинтенсивным: его использовали для поездов дальнего следования, а также по нему ездили 17 пригородных поездов.

— Есть схема территориального планирования от Правительства РФ. Этот документ обладает юридической силой выше, чем изданный приказ минтранса о закрытии, — объяснил Денис Галицкий. — Согласно этой схеме, закрытый участок входит до сих пор в федеральную сеть, то есть имеет не городское, а федеральное значение. Этот документ Правительства РФ по порядку принятия обладает более серьёзной юридической силой. До сих пор Правительство РФ считает участок действующим. Более того, нарушено право на проезд населения.

По словам представителя РЖД, железнодорожную ветку закрыли по просьбе экс-главы Прикамья Максима Решетникова.

— РЖД исполнили волю субъекта Российской Федерации, мы исполнили документ, принятый в законном порядке, — сообщила суду представитель РЖД.

— Это обязанность или ваше решение? У вас был самостоятельный мотив? — спросил Денис Галицкий.

— Никакого мотива в закрытии не было. Есть приказ, который мы вынуждены исполнять. Было обращение представителя субъекта Российской Федерации. Инициатором закрытия является губернатор Пермского края, — ответила юрист «РЖД».

— Чем губернатор отличается от всех других граждан? Почему вы исполняете его волю? А если я к вам подам обращение, чтобы открыть эту ветку путей? — продолжил Галицкий.

После этих слов судья прекратила прения, сообщает издание.

Следующее заседание состоится 16 апреля.