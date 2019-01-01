«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» поздравил сотрудниц с 8 Марта Поделиться Поделиться Твитнуть

Международный женский день — замечательный повод, чтобы поздравить прекрасную половину человечества с праздником. На предприятии «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» работают более 600 представительниц прекрасного пола, среди которых руководители и специалисты, операторы технологических установок и товарные операторы, слесари КИПиА и машинисты насосов. Основная женщинская профессия на предприятии — лаборант химического анализа. Есть заводчанки экономисты, экологи, кадровики, инженеры по промышленной безопасности, есть женщина-стеклодув, которая делает уникальные вещи.

А ещё прекрасные дамы Пермского нефтеперерабатывающего увлекаются спортом: настольным теннисом, дартсом, плаванием, лыжными гонками. И достигают серьёзных успехов, например, Наталья Чумарина — чемпионка России по лыжным гонкам и призёр России в эстафетной гонке, победитель международных соревнований в Финляндии, Наталья Зуева — чемпионка СССР по борьбе самбо.

Елизавета Половникова — многократная чемпионка России, чемпионка Европы, чемпионка мира по армрестлингу 2019 года. А накануне Международного женского праздника здесь, на Пермской земле, Елизавета вновь стала чемпионкой России по армрестлингу.

Женщины «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» любят свою работу и добиваются успеха, идут в ногу со временем и опережают его, занимаются творчеством и достигают побед в спорте, делают мужчин лучше и не ждут за это наград, бескорыстно любят и умеют прощать, отдают себя без остатка детям....

Женщина — это удивительное состояние души, особый вкус счастья и безграничная любовь, которая никогда не перестаёт...

Источник — пресс-служба «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза»