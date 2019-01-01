Алёна Беляева В Перми приведут к единообразию внешний вид вендинговых аппаратов, шатров и палаток Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми 5 марта прошли публичные слушания по изменениям в Правила благоустройства. Предлагаемые администрацией поправки вводят требования к типовым проектам палаток, шатров и вендинговых аппаратов по продаже питьевой воды. Унификация внешнего вида необходима для улучшения городского пространства. Также планируется запретить размещение ящиков с овощами и фруктами на тротуарах вблизи автомобильных дорог.

Эксперты позитивно оценили предлагаемые поправки. «Проект достаточно деликатен по отношению к потребителю и позволяет создать гармоничную городскую среду», — отметил заведующий кафедрой архитектуры Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества Виктор Щипалкин. Он подчеркнул, что данные изменения — часть масштабной работы администрации Перми по модернизации городского пространства.

Владелец сети вендинговых аппаратов Юрий Михеев сообщил, что предложения администрации приемлемы и вполне выполнимы для бизнеса.

«Для нас самым важным было, чтобы проект не касался самой конструкции. Если он будет принят, то нам нужно будет только поменять внешнюю облицовку вендинговых аппаратов, изменить цветовую гамму и добавить декор», — отметил предприниматель.

Участники публичных слушаний предложили внести в проект несколько изменений: исключить шатры и деревянные планки, используемые в одном из вариантов декора вендинговых аппаратов.

В администрации готовы рассмотреть эти предложения и скорректировать проект поправок.

Виктор Агеев, первый заместитель главы администрации Перми:

— Логичным выглядит предложение об исключении шатров из проекта. Они используются только как объекты ярмарочной торговли и не относятся к НТО. Для вендинга в проекте сейчас предусмотрены два варианта декора — с использованием деревянных или металлических элементов. Действительно, может быть, имеет смысл убрать деревянные планки, поскольку они проигрывают металлическим с точки зрения противопожарной безопасности и антивандальных свойств.

Окончательное решение по проекту будет принимать Пермская городская дума. Это произойдёт не ранее второго квартала 2020 года.