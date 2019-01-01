Дмитрий Енцов журналист Пермские троллейбусы бесплатно передадут Березникам Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермские троллейбусы будут переданы Березникам. Эту информацию подтвердили в пресс-службе горадминистрации Перми. Но о сроках передачи пока неизвестно.

«В настоящее время заключён договор безвозмездного пользования. Городские власти Березников определяются с транспортировкой троллейбусов из Перми. Транспортировка не потребует затрат бюджета города Перми. Более того, позволит снизить финансовую нагрузку на МУП «Горэлектротранс» — на содержание и обслуживание транспортных средств», — отметили в пермской мэрии.

Как ранее сообщал начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин, сейчас все троллейбусы находятся на автобазе на Ижевской, 25. Из них 43 троллейбуса считаются пригодными для использования, и именно их и планируется передать в Березники.

На вопрос, существует ли у Березников потребность в таком количестве троллейбусов, хотя у них есть свой троллейбусный парк, Путин ответил: «Они нас информировали о том, что им есть где использовать подвижной состав».

Передача троллейбусов должна была состояться ещё в прошлом году, но прокуратура запрещала это делать: троллейбусы являются муниципальным имуществом, и напрямую имущество передавать между мунициапалитетами нельзя.

Троллейбусное движение в Перми было прекращено летом 2019 года. Главная причина, озвученная властями, — экономические убытки от этого вида транспорта в связи с невысоким пассажиропотоком.