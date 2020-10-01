Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Весна, расцвет, коронавирус Открылся художественный салон «Арт-Пермь» Поделиться Поделиться Твитнуть

Художественный салон на «Пермской ярмарке» на протяжении 21 года был неизменной приметой пермской зимы. Открытие салона сразу после новогодних каникул знаменовало начало года и становилось первым большим светским событием в календаре. После переезда «Пермской ярмарки» в торговый центр «Карусель» график выставок изменился: «Арт-Пермь» уступила первенство «Образованию и курьере», а нынче впервые в истории вообще сдвинулась на весну.

Причина — то, что команда «Арт-Перми» готовила и проводила аналогичный салон в Санкт-Петербурге — «Понаехали!». В общем, причина переноса сроков «Арт-Перми» — чисто организационная, но, раз уж так получилось, команда во главе с директором выставки Верой Каргашиной решила, что это отличный повод добавить красок в повседневность, и поэтому темой салона стал «Расцвет».

На протяжении последних лет на «Арт-Перми» непременно есть центральный проект, который, как правило, связан с переосмыслением классики. Нынче такой проект создавался в содружестве с PS Gallery из Санкт-Петербурга, владеющей коллекцией печатной графики Василия Кандинского. Кандинский — известный любитель ярких красок, и к теме «Расцвет», в которой организаторы выставки подчёркивают корень «цвет», его живопись весьма подходит. Увы, о живописи речи здесь нет, а представленная графика порой разочаровывающего качества.

Организаторы честно написали на этикетках, что литографии, созданные в 1900-е годы, были воспроизведены в 1960-70-е. Очень сомнительно, чтобы оригинальные камни, с которых делались первые серии оттисков, сохранились после всех войн и эмиграций. В общем, надо себя не обманывать: мы имеем дело с копиями. Зато визуально центральный проект решён отлично: дизайнер Василий Логиненко нашёл интересные решения того, как расположить экспонаты, как оформить пространство. Вообще, вокруг имени и работ Кандинского на арт-салоне много любопытного наверчено. Так, пространство перед началом экспозиции стараниями ландшафтного фестиваля «Сады над Камой» превращено в этакий сад-лес из ёлок и странных объектов; как утверждают знающие люди, это 3D-проекция картины Кандинского «Жёлтое-красное-синее», и каждый, кто заходит на выставку, оказывается внутри этой картины. Поверить в это очень трудно. Хотя бы потому, что у Кандинского нет не только ёлок, но и вообще зелёного цвета. Тем не менее живые деревья, высаженные в огромные кубические сосуды с землёй, очень освежают пространство и создают праздничное настроение.

В работе «Арт-Перми» принимает участие рекордное число художников и галерей из Санкт-Петербурга (результат контактов, завязавшихся на проекте «Понаехали!»), однако самые интересные стенды, как всегда, у пермяков, которые всегда специально и долго готовятся к ежегодному арт-салону.

Большая экспозиция Пермского отделения Союза художников особенно хороша в том, что касается скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Здесь и витражи Равиля Исмагилова, и стимпанковская бижутерия его сына Рустама, и фантазия Алексея Залазаева на тему «солёных ушей», и камнерезы, и Рафаэль Гусейнов, и Альфиз Сабиров... Особо хочется отметить «новую пермскую деревянную скульптуру» Юрия Жаркова — пожалуй, самое яркое новое явление в художественной жизни Перми, а также серию работ из бересты коми-пермяцких художников Валентины Ракишевой и Вячеслава Просвирнова «Мужикез да инькаэз» («Мужики и бабы»).

Известнейший пермский галерист Вадим Зубков выступает с презентацией своего нового проекта — галереи «Пермский период». На его стенде — работы Ивана Борисова, Михаила Павлюкевича, Александра Репина, скульптуры Николая Хромова... Вся пермская классика, но главным героем этого пространства неожиданно стал Валерий Подкуйко: его стихийный, немного хулиганский фовизм хорошо «рифмуется» с темой весны, и Зубков выставил целых восемь его работ. Галерея «Пермский период» должна открыться для посещений во второй половине марта на ул. Пермская, 17.

Несколько пермских художников отважно выступили с авторскими проектами. Так, Ольга Молчанова-Пермякова представила живописную серию «Она надевает юбку». По мнению художницы, просто женщина и женщина в юбке — это две разные женщины. В наше время практичного увлечения брюками это, пожалуй, актуально. Для проекта пермские художницы — Елена Рембо, сама Ольга Молчанова и другие — позировали одетыми в юбки (и только в них).

К сожалению, нынешний арт-салон почему-то пропустили Татьяна Нечеухина, Максим Каёткин и прочие известные «глазуновцы». Причины нам неизвестны, остаётся лишь сожалеть. Их соратник Максим Титов на сей раз представляет стенд «Академички» — Дома творчества «Академическая дача имени Репина». На фоне всего того, что именуется «проектами», этот набор максимально реалистичных лирических русских пейзажей смотрится очень умиротворяюще.

За бескомпромиссное актуальное искусство в экспозиции отвечает дуэт Илья Гришаев — Елена Рэмбо. Их проект называется «Горизонтальная художественная школа» и представляет собой коллекцию случайных на первый взгляд предметов и сопровождающих их пространных текстов. Инсталляция весьма сложносоставная, изучить её подробно в условиях вернисажа не представлялось возможным.

Ещё из актуального — стенд Центра городской культуры с экспозицией «Липам жить». Стенд большой и выглядит пустовато, лишь на стенах — открытки разных лет выпуска с изображением липовой аллеи Комсомольского проспекта. Открытки трогательные, но их ещё надо найти и рассмотреть. В дни работы ярмарки здесь будут происходить всяческие активности; так, 8 марта торговки с Компроса будут продавать мимозу.

На вернисаже происходило много забавного. Хозяева площадки во главе с Верой Каргашиной щеголяли в ярких и по-летнему лёгких платьях. Анна Жунёва, которая представляла проект «Живые картины Перми», появилась в платье цвета рассветного неба — от тёмно-звёздного верха до сияющего золотом и розовым подола. В честь начала весны все желающие могли сделать цветочный макияж — буквально цветочный, с использованием засушенных цветов, — и многие этим воспользовались.

Анимировали церемонию артисты Свободного театра современного танца, которые исполняли весьма непростую хореографическую композицию, дополненную технологией ViReal: их оцифрованные и преобразованные силуэты рассыпались на искры на большом экране. За музыкальное сопровождение отвечала Веста Вайгель со скрипкой, вся в паетках. Слегка пугающую, но в то же время ироничную нотку внесло дефиле от Алексея Ворона с новой коллекцией Like a Raven. Эстетика Ворона всегда отличалась этакой городской мрачноватостью, и в соответствии с веяниями нашего тревожного времени модельный аутлук с интересными асимметричными стёганками, объёмными шарфами, просторными тёмными блузами дополнили дизайнерские антивирусные «намордники» — чёрные и розовые, а также гламурненькие чёрные бахилы.

Тот, кто побывал на этом вернисаже, не может со стопроцентной уверенностью говорить, что он тщательно изучил «Арт-Пермь». Непременно нужно прийти сюда снова — ведь некоторые стенды, например, экспозиция актуального галериста Михаила Суркова, открылись только на следующий день; к тому же, в работе салона принимают участие не только художники, но и замечательные антикварные лавочки, народные мастера и ещё много всего, о чём мы, увы, не упомянули.