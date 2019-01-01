Житель Перми потерял память после падения на него глыбы льда Поделиться Поделиться Твитнуть

Житель Перми потерял память после травмы, полученной от падения льда с крыши дома. Об этом сообщает «ВЕТТА».

По данным источника, 66-летний пермяк отправился в гости в дом на ул. Успенского, 15. Когда мужчина входил в подъезд, на него упала глыба льда с крыши дома.

В настоящее время за здоровье пострадавшего борются нейрохирурги. Следователи проводят проверку, по итогам которой могут возбудить уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья населения».