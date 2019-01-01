ZEN® ОПТИКА поздравила победителей пермского конкурса чтецов Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ZEN® ОПТИКА

4 марта 2020 года среди педагогов образовательных учреждений Мотовилихинского района Перми прошёл первый литературный конкурс чтецов русской классической поэзии «И только Слово выше Света». Мероприятие было посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в рамках социальной программы #КультурнаяМотовилиха.

Одним из спонсоров конкурса выступила сеть салонов оптики ZEN® ОПТИКА.

В оргкомитет конкурса вошли региональные отделения Союза писателей России, Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый Орёл», Молодёжный парламент Законодательного собрания Пермского края и отдел образования администрации Мотовилихинского района Перми.

В финал литературного конкурса вышли 28 педагогов из 15 образовательных учреждений Мотовилихи. Все они показали высокое мастерство.

Первое место присудили воспитателю детского сада №176 Дарье Чащиной. Серебро — у воспитателя детского сада №176, а бронза — у педагога школы №133 Екатерины Зелениной.

«Наша компания приветствует мероприятия, нацеленные на привлечение внимания общества к сохранению культуры и вносит свой посильный вклад в их развитие и проведение. Мы поблагодарили всех участниц за участие в конкурсе и поздравили с наступающим весенним праздником, вручив им сертификаты на получение медицинских услуг в наших салонах», — отметила бренд-директор сети салонов оптики ZEN® ОПТИКА Ольга Рохина.