Министерство территориальной безопасности Пермского края может возглавить бывший начальник Суворовского училища Поделиться Поделиться Твитнуть

Генерал-майор Виктор Батмазов, ранее возглавлявший управление общественных отношений гордумы Екатеринбурга, может возглавить министерство территориальной безопасности Пермского края. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным источника, уходу Батмазова с должности мог предшествовать конфликт со спикером думы Игорем Володиным.

Ранее Батмазов уже работал в Пермском крае — в 2015 году его назначали начальником Пермского суворовского училища. Также в послужном списке генерала — работа начальником управления воспитательной работы Приволжско-Уральского военного округа, а также заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками по воспитательной работе. Он имеет награды «За службу Родине в ВС СССР» III степени, «За военные заслуги», «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Напомним, обязанности министра территориальной безопасности Прикамья сейчас исполняет Игорь Гончаров.