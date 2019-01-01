Наталья Тимофеева журналист Депутаты пригрозили ПКГУП «Теплоэнерго» банкротством Елена Зырянова пообещала не ыделять новую субсидию, пока краевые власти не представят прозрачные расчёты по недополученным доходам регоператора Поделиться Поделиться Твитнуть

Вчера, 5 марта, на заседании рабочей группы Заксобрания по ЖКХ краевые власти должны были представить депутатам доклад о деятельности ПКГУП «Теплоэнерго» в части финансирования регионального оператора за счёт бюджета.

Заместитель министра ЖКХ и благоустройства Пермского края, начальник управления жилищно-коммунальной инфраструктуры Павел Ситкин сообщил, что 1 млрд руб. , выделенный учреждению из краевого бюджета в 2019 году, был потрачен на оплату услуг полигонов и возчиков мусора. Из субсидии на закупку мусорных контейнеров в размере 115,5 млн руб. в 2019 году не успели использовать 68 млн руб. из-за того, что муниципалитеты не смогли за год обустроить все контейнерные площадки. Поэтому неиспользованные деньги перенесли на 2020 год.

Однако некоторых депутатов этот доклад совершенно не устроил. Председатель бюджетного комитета Елена Зырянова напомнила, что ПКГУП «Теплоэнерго» — это государственное предприятие, которое занимается коммерческой деятельностью. Согласно целевому характеру субсидии, край может выделить учреждению деньги только в качестве компенсации недополученных доходов (разница между обоснованным тарифом и тарифом, утверждённым для населения), а не на покрытие задолженности. Поэтому депутаты хотели узнать не о том, куда потрачены субсидии, а о том, как эти деньги были направлены на покрытие разницы между обоснованным тарифом и тарифом для населения.

«Я хотела услышать от вас — тариф, по которому вы сейчас работаете, обоснованный, или он не соответствует вашим фактическим расходам? Если эта разница есть, то вы действительно имеете право на распоряжение субсидией. Дебиторская и кредиторская задолженность не может являться основанием для расходования субсидии. Поэтому доклад неинформативный. Я не против того, чтобы вас субсидировать. Но моя позиция как руководителя бюджетного комитета такова — пока вы не покажете нам прозрачную картину, положительного решения по выделению новой субсидии вы не дождётесь. Поэтому я призываю вас сесть с юристами и сделать эту картину для всех понятной и прозрачной», — заявила Елена Зырянова.

После этих слов Павел Ситкин напомнил, что в 2019 году пришлось пересмотреть общий годовой объём ТКО, который уменьшился почти в два раза — до 574 тыс. тонн. При этом расходы на оплату услуг возчиков не снизились, потому что количество точек вывоза увеличилось, а на пустую, полупустую или полную машину, по словам Павла Ситкина, нужно примерно одинаковое количество топлива.

Виктор Плюснин отметил, что «Теплоэнерго» существенно переплачивает возчикам мусора, но вместо оптимизации расходов идёт по лёгкому пути и просит денег из краевого бюджета. Николай Зуев предложил «Теплоэнерго» оптимизировать эти расходы, чтобы не переплачивать за "перевозку воздуха".

Заместитель председателя краевого правительства Антон Удальёв сообщил, что предприятие готово в полном объёме представить депутатам экономику учреждения, финансовую и тарифную модель. Чиновник предложил депутатам создать временную рабочую группу, чтобы парламентарии могли погрузиться в расчёты и в конечном итоге поддержать чиновников.

Касательно недополученных доходов, Удальёв пожаловался, что многие плательщики сейчас переходят с оплаты услуги за вывоз мусора по нормативу на плату по факту накопления. При этом у «Теплоэнерго» нет полномочий, чтобы проверять, насколько заявленный объем мусора соответствует фактическому. Кроме того, некоторые предприятия, перешедшие на плату по факту накопления, сжигают мусор, чтобы меньше платить. Всё это влияет на то, что ПКГУП уходит в глубокий минус. Кроме того, по словам чиновника, «Теплоэнерго» в скором времени должно начать раздельный сбор мусора, но денег на внедрение этой системы нет, так как вся субсидия ушла на расходы ПКГУП.

Елена Зырянова заверила, что не подозревает «Теплоэнерго» в том, что учреждение потратило деньги бюджета не по назначению. Но субсидия имеет целевой характер, и депутаты не могут её направить на погашение даже обоснованных убытков.

«Бюджет должен защищать свои средства. Если вы не докажете нам, что субсидия израсходована в соответствии с целевыми правилами, то мы будем обязаны подать на вас в суд, чтобы начать процедуру банкротства. И вашими кредиторами выступим мы, ёлки-палки! Или меняйте свой правовой статус и становитесь автономным учреждением, или ещё что-то придумывайте. Если вы узаконите эту субсидию, то мы, возможно, ещё вам дадим», — отметила депутат.

При этом Елена Зырянова добавила, что считает уход предпринимателей от платы за вывоз мусора по нормативу нормальным поведением бизнеса. «Вы хотите, чтобы они платили больше и совсем не считали свои деньги. Но вы должны, в первую очередь, сократить свои издержки, а не показывать на них пальцем и говорить, что они экономят свои деньги. Это нормально, что бизнес экономит. Вы же должны помогать им экономить с технологической точки зрения, сокращая собственные издержки», — заявила председатель бюджетного комитета.

Рассмотрение этого вопроса длилось почти час. В итоге депутаты согласились создать мини-рабочую группу, в которую войдут депутаты, желающие детально погрузиться в экономику учреждения.