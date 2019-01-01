Афиша. Пермь. Избранное Куда пойти с 6 по 13 марта Поделиться Поделиться Твитнуть

Международный женский день определяет повестку ближайшего уик-энда: ему посвящают выставки и концерты. Кроме того, в Перми пройдут книжная презентация, премьера иммерсивного спектакля и традиционный весенний Red Market. Главным событием недели станет художественный салон «Арт-Пермь».

Центральным проектом 22-й Международной выставки-ярмарки живописи, графики, скульптуры, фотографии и изделий декоративно-прикладного искусства «АРТ-Пермь» (0+) станет выставка работ Василия Кандинского «Цветозвуки». Посетители увидят графические работы из серий Xylographies, Klänge («Звуки»), Regards sur le passé («Воспоминания о прошлом»), а также литографии разных периодов.

«Живые картины Перми» — проект, объединяющий художников и зрителей, детей и взрослых, живопись и медиатехнологии. Его основой стал многоликий образ города, увиденный глазами 20 местных художников и запечатленный ими на полотнах. Благодаря современным технологиям и стараниям пермских школьников 12-17 лет они начали оживать и превращаться в динамические медиаклипы.

Всего в работе выставки участвует 247 художников и галеристов из 30 городов России, Италии и Испании.

Выставочный центр «Пермская ярмарка», 6 — 15 марта

У любителей современной хореографии собственное главное событие: «Провинциальные танцы» из Екатеринбурга представит на большой сцене Театра-Театра пластический спектакль «Имаго-ловушка» (16+). Постановка Татьяны Багановой стала лауреатом «Золотой Маски»-2017 в категории «Лучший спектакль/Современный танец», была отмечена Премией областного конкурса «Театральная работа года» и фестиваля «Браво!».

«Провинциальные танцы» давно перестали быть провинциальными. Спектакли театра современного танца из Екатеринбурга, шестикратного лауреата «Золотой Маски», собирают полные залы в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России и мира. В Перми именитый коллектив выступал довольно давно: на сцене Пермского театра оперы и балета они показывали свой «Кленовый сад» — тоже спектакль-лауреат «Золотой маски».

Отправной точкой для создания спектакля «Имаго-ловушка» послужили басни Эзопа, Лафонтена и Крылова — «Стрекоза и муравей», «Муравей и майский жук», «Муравей и цикада». Но, как обычно, у Татьяны Багановой — это ни в коем случае не иллюстрация истории трудяги-муравья и прекрасной бездельницы-стрекозы. В придуманном измерении отношения персонажей складываются куда сложнее, нежели в дидактических творениях классиков. Тела и души героев претерпевают трансформацию, а любовь, забота и поддержка не измеряются рамками системы натурального обмена. Персонажи рождаются, влюбляются, блуждают по лабиринту отношений, замерзают и оживают, непрерывно взаимодействуя в танце, меняя костюмы, как кожу. На сцене, как и в живой природе, вечный цикл повторяется снова и снова, демонстрируя эволюцию отношений и чувств. Стрекоза и муравей — вечная история мужчины и женщины, человека и социума, души и тела.

Театр-Театр, 10 и 11 марта, 19:00

Выставка «Засушенному — верить» (12+) посвящена истории Соловецкого лагеря особого назначения и представляет собой соединение архивных документов, научных исследований и театральной сценографии. О людях, попавших в условия жестоких репрессий, рассказывается под неожиданным углом — через лист гербария, который выступает как научный источник, символ памяти, архивный документ, способ почувствовать хрупкость жизни. Передвижная выставка в каждом городе прирастает местными материалами. В Перми она содержит пермские истории — материалы о спецпереселенцах, попавших в годы репрессий в Пермский край. В их числе воспоминания жителей Кына, большая часть которых вошла в книгу краеведа Сергея Гринкевича «Кын — золотое донце», истории об учёном-биологе Александре Генкеле и этнографе Павле Богословском, архивные документы о строительстве Вишерского бумкомбината и другие материалы. Эти истории будут дополнены гербариями из фондов Пермского университета. В организации выставочного пространства используются театральные приёмы: тюремная дверь, вещи заключённых, лесные пни, камни и ветки, лагерная вышка, железный поезд с коллажем из архивных фотографий, военные снимки, виды зарастающих лесных вырубок, человеческие силуэты и лица, имена на бревне барака, звуки лагерной жизни, фанерный чемоданчик как символ возвращения. Таким образом, выставка становится чувственным способом размышления на темы памяти, насилия, хрупкости жизни.

Пермская художественная галерея, с 6 марта

Гостям весеннего Red Market (0+) будут представлены дизайнерские коллекции одежды и аксессуаров, мебель и предметы интерьера, сувениры, подарки, аутентичная кухня от ресторанов города и многое другое. Программу маркета украсят разнообразные мастер-классы для детей и взрослых, выступления музыкальных коллективов.

Завод Шпагина, 7, 8 марта

В программе праздничного гала-концерта артистов Пермского театра оперы и балета (6+) — фрагменты опер и балетов русских и зарубежных композиторов.

Пермский театр оперы и балета , 7 марта, 19:00

Спектакль «Волнение» (18+) по одной из последних пьес Ивана Вырыпаева режиссёр Николай Гостюхин поставил с элементами иммерсивности. Действие происходит на Манхэттене в Нью-Йорке, где в пентхаус знаменитой американской писательницы польского происхождения Ульи Рихте приезжает взять очень важное интервью польский журналист Кшиштоф Зелинский. Это интервью имеет огромное значение для миссис Рихте, но в какой-то момент все договорённости между его участниками срываются, чтобы в итоге освободить место для искреннего разговора про обратную сторону успеха, настоящую свободу, поиски самой главной правды и волнение, которое испытывает автор, создающий произведение искусства.

Гостиница «Урал», 10 марта, 19:00

«Хорус-квартет» приглашает зрителей на праздничный концерт «Песни народов мира о любви» (6+), посвящённый Международному женскому дню. В праздничный день коллектив выступит с музыкальной программой, в которую вошли как традиционные народные песни, так и авторские, родившиеся в разных уголках земли. Лирические, добрые, грустные и весёлые — все они посвящены самому светлому чувству на земле — любви.

Органный концертный зал, 8 марта, 18:00

Инструментальный ансамбль Hide х Hide (Япония) и органистка Хироко Иноуэ (6+) соединяет классический орган с национальными японскими инструментами — японской лютней и бамбуковыми флейтами.

«Хидэ-Хидэ» — дуэт Хидэки Оноуэ и Хидэки Исигати, которые играют на экзотических инструментах сякухати и сямисэн. Сякухати — японская продольная бамбуковая флейта. Хидэки Исигаки использует на концертах целых семь флейт, выбирая их в зависимости от тональности и характера музыки. Хидэки Оноуэ играет на сямисэне — японской лютне с тремя струнами и длинным грифом. Эти инструменты хорошо знают поклонники театра «Кабуки».

Дуэт виртуозов работает в направлении «кроссовер», исполняя традиционную японскую музыку и произведения мировой классики в собственных обработках, обогащая звучание различными инструментальными сочетаниями. «Хидэ-Хидэ» — это смелые эксперименты с жанрами и стилями, причудливое смешение японского мелодизма с роком и джазом.

Хироко Иноуэ — лауреат международных конкурсов, яркая представительница нового поколения академических исполнителей XXI века. С отличием окончила Московскую государственную консерваторию и аспирантуру как органистка и пианистка, а также училась игре на исторических инструментах в Нидерландах в консерватории Принца Клауса. С 2006 года — солистка-органистка Калининградской областной филармонии, концертирующая по всему миру. Произведения российских авторов: Чайковского, Рахманинова, Таривердиева — постоянно звучат в концертах Хироко Иноуэ наряду с шедеврами европейского барокко и экзотической музыкой Страны восходящего Солнца.

В программе концерта — музыка Микаэла Таривердиева, Эдварда Гига, Сергея Рахманинова, японских композиторов.

Органный концертный зал, 10 марта, 19:00

Лауреат международных конкурсов пианист Михаил Мордвинов (Москва) выступит с произведениями Людвига ван Бетховена, Фридерика Шопена, Роберта Шумана, Александра Скрябина и Бориса Пастернака.

Органный концертный зал, 12 марта, 19:00

Вечер английских мадригалов (6+) пройдёт в фойе Пермского театра оперы и балета. В программе сочинения Альфонсо Феррабоско (старшего), Томаса Морли, Джона Уилби, Томаса Уилкса, Орландо Гиббонса, Уильяма Бёрда и других авторов.

Сосредоточившись на английской секции в обширной коллекции европейского мадригала, солисты хора театра под управлением главного хормейстера Евгения Воробьева готовят всестороннее погружение в эстетику жанра. Театр обещает, что ценителей старинной музыки ждут успокаивающая камерная атмосфера, экспертные комментарии главного хормейстера и виртуозное, детально осмысленное исполнение редких партитур.

Обратите внимание на время начала концерта.

Пермский театр оперы и балета, 13 марта, 20:00

Государственный архив Пермского края приглашает на День открытых дверей (6+), посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне. В программе — экскурсии, лекции, консультации, исторический квест, концерт, творческая мастерская и мастер-класс по атрибуции фотографий, экспозиции открыток, фотографий, печатных изданий.

В конференц-зале на втором этаже Дмитрий Лобанов (Пермский краеведческий музей) проведёт эксклюзивный мастер-класс, посвященный атрибуции фотографий военных лет. Александр Глушков (ГАПК) выступит с сообщением о значении документов личного происхождения военного периода. Екатерина Семёнова (Лысьвенский музей) поделится итогами проекта музея «Каска. Как это работает?». О жизни Молотовских театров в годы войны расскажет лектор из исторического парка «Россия — моя история».

На этой же площадке пройдёт концерт учащихся и преподавателей Пермского музыкального колледжа, а в завершение дня каждый сможет прочитать вслух письма и воспоминания военных лет.

В читальном зале №2 в течение дня все желающие смогут получить консультативную помощь сотрудников архива по вопросам поиска информации о родственниках — участниках Великой Отечественной войны (фронтовиках, эвакуированных, работниках тыла, детях). В этом же зале будут представлены экспозиция наиболее ценных фотографий военного периода из фондов ГАПК, выставка «Эволюция советской поздравительной открытки к 9 мая», подготовленная совместно с Пермским городским обществом филателистов и Сергеем Филатовым, и «Игрушки победы» от частного музея советских игрушек. Каждый сможет создать собственную поздравительную открытку в мастерской «Делаем открытку к Дню победы».

В читальном зале №3 гости смогут полистать детские книги, периодические и печатные изданиями военных лет из фондов библиотеки им. А. М. Горького и ГАПК.

В начале каждого часа пройдут бесплатные тематические экскурсии по архиву и историческая квест-игра «Поворот судьбы: Молотов-41». Для участия в экскурсиях и квесте необходима предварительная регистрация по телефону (342) 282-58-17 .

С актуальной и полной программой мероприятия размещена на сайте Государственного архива Пермского края archive.perm.ru.

Государственный архив Пермского края (ул. Студенческая, 36), 12 марта, 11:00

На персональной выставке Виктора Остапенко «Иду своей дорогой» (0+) представлено более 70 работ автора, написанных акварелью и маслом в период с 2000-х годов до наших дней.

Пермская арт-резиденция, до 29 марта

На выставке «День 8 Марта на пермской поздравительной открытке 1960—1990 гг.» (0+) представлена часть коллекции частного Музея истории пермской открытки. Над этими открытками к Международному женскому дню работали художники Перми, Москвы и Ленинграда. В разное время они печатались на Пермской фабрике Гознак, в типографии издательства «Звезда», в заводских типографиях. Автор выставки, коллекционер Сергей Филатов, собирает пермские открытки более 15 лет. В его коллекции хранится самая первая открытка с видом Перми, изданная в 1900 году к Всемирной промышленной выставке в Париже, открытка с видом Мотовилихи из личной коллекции президента США Франклина Рузвельта, телеграммы, напечатанные на Пермском Гознаке и адресованные министру культуры СССР Екатерине Фурцевой, и много других уникальных экспонатов. Особое место в открывающейся выставке занимает пригласительный билет на торжественное мероприятие к Дню 8 марта 1943 года Сталинского райкома ВКП(б) города Молотова, а также газета «Звезда» от 8 марта 1924 года.

Дворец культуры им. Калинина, до 31 марта

На концерте «С любовью о любви» (16+) пермский «Романтик-дуэт» исполнит старинные русские романсы конца XIX — начала XX века, песни первой половины XX века: «Только раз», «Синяя рапсодия», «А снег идёт», «Одинокая гармонь» и другие, а также новые вокальные произведения пермского композитора Геннадия Лукиных на стихи современных поэтов.

Краевая библиотека им. Горького, 10 марта, 19:00

На презентации второй книги Лилии Дерябиной «Белая Лилия» (12+) автор расскажет об издании, поделится воспоминаниями о послевоенном детстве, подарит и подпишет свою книгу.

Краевая библиотека им. Горького, 11 марта, 14:00

Участник Всероссийских и Международных выставок Николай Береснёв представит в Горьковке выставку своих картин «Далёкое и близкое» (0+): этюды Камчатки, пейзажи знакомых мест с берегов Камы, а также несколько портретов — всего около пятнадцати работ.

Краевая библиотека им. Горького, с 9 марта

К Международному женскому дню «Премьер» подготовил специальное событие — показ мелодрамы «Очень женские истории» (18+). В главных ролях — Анна Михалкова, Виктория Толстоганова, Лукерья Ильяшенко и другие. Фильм ставит вопрос: чего хотят женщины? Одни — безумной страсти и любви. Другие — успешной карьеры. Третьи — счастья в браке и детей. А кто-то захочет волшебный пульт, который даст возможность одним кликом изменить своего возлюбленного к лучшему. Десять разных женщин, которых объединяет одно: жажда жить по-настоящему. Пять почти правдивых историй о разных женщинах.

Киноцентр «Премьер, до 25 марта