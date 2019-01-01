Компанию, чей автобус устроил ДТП в Нытве с 18 пострадавшими, оштрафовали на 210 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: СУ СК РФ по Пермскому краю

Прокуратура Кировского района Перми завершила проверку соблюдения законодательства в ООО «Компания «Ваш попутчик» после ДТП, произошедшего 26 января в Нытвенском районе.

Напомним, 26 января 2020 года на участке федеральной трассы М7 «Волга» в Нытвенском районе Перми произошло ДТП, в котором пострадали 18 человек.

Прокуратура установила, что перевозчик нарушал требования к отбору водителей и проведению осмотров.

По итогам проверки компания привлечена к административной ответственности по ч. ч. 1, 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушения законодательства об охране труда) со штрафом в 210 тыс. руб.

Также в отношении перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 14.1.2 КоАП РФ (грубое нарушение условий и требований лицензии).

Кроме того, на контроле прокуратуры находится вопрос проведения процессуальной проверки в отношении должностных лиц компании по факту предоставления услуг, не отвечающих требованиям безопасности.