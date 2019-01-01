Cтартовал сбор подписей в поддержку присвоения Перми звания «Город трудовой доблести» Поделиться Поделиться Твитнуть

Начался сбор подписей жителей края в поддержку присвоения Перми, Лысьве и Кизелу звания «Город трудовой доблести». Подписи будут собирать как на специальном сайте в интернете, так и в ходе пикетов, которые пройдут в оживлённых местах городов. Инициатором создания специальной платформы для голосования ЗаПермь.РФ и организатором пикетов стало региональное отделение партии «Единая Россия» Пермского края в рамках проекта «Историческая память».

На заседании оргкомитета, посвящённого подготовке к празднованию Дня Победы, глава Пермского края Дмитрий Махонин поддержал предложение принять участие в федеральной инициативе.

Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края:

— Наш регион внёс огромный вклад в Победу. Из Перми на фронт отправлялись авиадвигатели, пороха, пушки. Для фронта работали шахтёры КУБа, металлурги Чусового, Лысьвы и Нытвы, нефтяники Краснокамска, химики Верхнекамья. У нас была крупная госпитальная база, даже небольшие города и сёла принимали эвакуированных из Ленинграда. В этом году Федерация выберет четыре города. Пермский край собирается заявить не только Пермь, но также Лысьву и Кизел. Мы будем бороться, мы это заслужили.

Сегодня, 5 марта, на площадке «Пермских моторов» об инициативе присвоения звания и старте сбора подписей рассказали председатель организации «Ветераны «Пермских моторов» Рашид Дзунза, депутат Пермской городской думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Григорьев и директор Пермского государственного архива социально-политической истории Сергей Неганов.

По словам Рашида Дзунзы, в годы войны на «Заводе №19», как тогда назывались «Пермские моторы», взамен ушедших на фронт рабочих на смены шли даже школьники. Широко известна фотография, на которой мальчишка стоит на ящике, так как ему не хватет роста, чтобы дотянуться до станка. Работали за паёк — 700 г хлеба в день. Несмотря на все трудности, пермяки в годы войны выпустили почти 32 тыс. авиадвигателей, по 30 штук в сутки. Ими был обеспечен каждый пятый советский самолёт, воевавший на фронтах. Сергей Неганов рассказал, что с 1942 года вся промышленность Пермского края была переведена на военное положение. В годы войны сюда были эвакуированы 64 предприятия из разных регионов страны. Пермяки работали не жалея себя, выдавая в среднем по 400% плана. Недаром девять предприятий были награждены 11 орденами и медалями, причём не только «трудовыми», но и «боевыми» — например, орденом Боевого Красного Знамени. Так что звание «Город трудовой доблести» для Перми и других городов края будет абсолютно заслуженным.

Как пояснил депутат Пермской городской думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Григорьев, получение этого почётного звания очень важно для городов Прикамья.

Вячеслав Григорьев, депутат Пермской городской думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»:

— Вклад Перми и городов края в Победу неоспорим. Это крайне важно — на примере подвига наших предков создать у молодёжи реальный повод для гордости за достижения земляков. Есть у такого звания и «прикладной» смысл. Его присвоение позволит представителям городских и краевых властей, предприятий города в общении с федеральным руководством акцентировать внимание на необходимости поддержки нашей промышленности. Ведь несмотря на серьёзные трудности, которые пережила наша промышленность в 1990-е годы, пермские предприятия сохранили и продолжают развивать свой кадровый, производственный, научный и технологический потенциал. Пермская промышленность является мощным целостным комплексом, способным решать любые задачи, и для этого важна поддержка федеральной власти.

Онлайн-площадка ЗаПермь.РФ работает с 4 марта, поддержать заявку Перми в поддержку присвоения почётного звания можно уже сейчас. Пикеты, в которых волонтёры будут собирать подписи, начнут появляться с 10 марта.

Звание «Город трудовой доблести» присваивается городам России, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. Присвоение городам России звания «Город трудовой доблести» происходит благодаря законодательной инициативе президента Владимира Путина. 26 февраля Госдума приняла соответствующий закон о присвоении почётного звания «Город трудовой доблести», а 2 марта президент подписал его. В городе, удостоенном такого звания, будет устанавливаться стела с изображением герба города и текстом соответствующего указа главы государства. Также будут проводиться публичные мероприятия и праздничные салюты 1 Мая, 9 Мая и в День города. Звание »Город трудовой доблести» присваивается указом Президента Российской Федерации в канун 1 мая.