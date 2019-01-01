«Промобот» уничтожит робота-двойника Арнольда Шварценеггера после иска актёра Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский производитель сервисных роботов Promobot утилизирует робота, во внешности которого замечено сходство с актёром Арнольдом Шварценеггером. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Указанного человекоподобного робота мы намерены утилизировать. Сейчас он в США, где был представлен на выставке Toy Fair 2020 в Нью-Йорке. Мы не указывали, что это Арнольд Шварценеггер, не упоминали его имя, не хотели использовать внешность, чтобы продвигать свой продукт, робота будем утилизировать», — рассказали в компании «Промобот».

В компании подчеркнули, что делают всё, «чтобы прояснить ситуацию, не допустить недопонимания и избежать конфликта».

Ранее сообщалось, что актёр Арнольд Шварценеггер взыскивает $10 млн с компании «Промобот».В иске было указано, что фирма без разрешения актёра использовала его образ в одном из своих продуктов. По версии актёра, это отрицательно влияет на «с трудом заработанную и заслуженную славу».

Ранее «Промобот» представил человекоподобного робота-няню, а также робота, которому можно придать внешность любого человека.