В салонах «МегаФона» появился трейд-ин на смарт-часы Apple или Samsung Поделиться Поделиться Твитнуть

«МегаФон» запускает программу трейд-ин для «умных» часов топовых брендов. Теперь можно сдать смарт-часы Apple или Samsung и купить новое устройство со скидкой до 20%. Размер бонуса на новый гаджет зависит от состояния устройства и той модели, которую покупатель хочет приобрести. Например, дополнительная скидка на новый Samsung Galaxy S10 или Huawei P30 Pro Black составит 15 тыс.руб., на Honor 20 Pro Phantom Blue — 5 тыс. руб.

Оформить покупку можно в 2 050 магазинах «МегаФон Ритейл» в 520 городах России. Чтобы принять участие в программе, у гаджета должен быть серийный номер, гаджет включается и работает, экран функционирует, даже если он разбит. Кроме того, нужно иметь возможность отвязать учётную запись от часов.

Андрей Левыкин, генеральный директор «МегаФон Ритейл»:

- Продажи смарт-часов в 2019 году выросли на 700% в количественном выражении и на 400% — в денежном. Каждые полгода появляются новые интересные модели в разных ценовых диапазонах. Программа трейд-ин позволяет покупать новинки или переходить на более мощные устройства с большой скидкой. При этом старые часы не будут лежать дома, а отправятся на переработку.

Трейд-ин работает в магазинах «МегаФон Ритейл» c декабря 2017 года. Программа позволяет сдать старый телефон, смартфон или планшет и купить новый гаджет с хорошей скидкой. В 2019 году в трейд-ин и на утилизацию было принято около 500 тыс. устройств. Это около 72 тонн материалов, которые отправились на переработку.

реклама