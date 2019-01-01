Большой симфонический оркестр под управлением Владимира Федосеева вновь в Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

9 апреля в Пермской филармонии состоится знаменательное событие — концерт Государственного академического Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского. Дирижировать оркестром будет народный артист СССР Владимир Федосеев (6+).

Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского основан в 1930 году как первый оркестр Советского Союза. «Игра БСО, относящегося к числу самых лучших оркестров, отличается совершенно неповторимым звучанием, своеобразным «певучим» колоритом», — говорил о коллективе композитор Георгий Свиридов, наряду с которым оркестру доверяли премьеры своих сочинений Николай Мясковский, Сергей Прокофьев, Арам Хачатурян, Дмитрий Шостакович, Борис Чайковский, Мечислав Вайнберг.

С 1974 года художественным руководителем оркестра является Владимир Федосеев, сформировавший особенный, узнаваемый почерк, который принёс БСО международную известность.

Имя дирижёра связано со многими оркестрами мира. Владимир Федосеев — первый приглашённый дирижёр оркестра Токийской филармонии (с 2000); приглашенный дирижёр оркестра Баварского радио (Мюнхен), Национального филармонического оркестра французского радио (Париж), Симфонического оркестра финского радио, Берлинского симфонического, Дрезденского филармонического, оркестров Штутгарта и Эссена, Кливленда и Питтсбурга. С 1997 по 2005 годы Владимир Федосеев являлся главным дирижёром Венского симфонического оркестра.

Последний раз БСО им. Чайковского выступил в Перми по приглашению филармонии в рамках фестиваля «Прикамские вечера» весной 2018 года (30 мая — 1 июня). Солисты — заслуженный артист РФ Андрей Писарев (фортепиано) и солисты Московского театра «Новая опера» им. Е. Колобова Василий Ладюк (баритон), Алексей Татаринцев (тенор).

Программа концерта БСО им. Чайковского в Перми будет объявлена дополнительно. Билеты уже в продаже в кассе Органного зала: ул. Ленина, д.51б и на сайте филармонии.

Источник — пресс-служба Пермской краевой филармонии