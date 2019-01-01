«Протон-ПМ» заявил о планах вдвое увеличить объём продаж двигателей Поделиться Поделиться Твитнуть

В ПАО «Протон-ПМ» прошло совещание по итогам работы в 2019 году и планах на 2020-й. Так, в 2019 году предприятие изготовило два комплекта двигателей РД-276 для первой ступени ракет-носителей «Протон-М» для центра им. Хруничева, завершив производство этих изделий в рамках действующих контрактов.

В апреле 2020 года планируется поставка заказчику турбонасосного агрегата двигателя. Таким образом, доля изделий космической тематики в портфеле «Протон-ПМ» составила 47,1%.

Выручка от услуг предприятиям пермской газотурбинной кооперации составила 31,9% в общем объёме продаж. В частности, «Протон-ПМ» испытал рекордное количество ГТУ по заказу «ОДК-Пермские моторы», в этом году также ожидается рост таких заказов.

Также 17,3% продуктового портфеля занимает продукция для оборонно-промышленного комплекса. В 2019 году продолжилось освоение деталей для ракетного двигателя РД-191, двигателя Д-30Ф6 для самолёта МИГ-31 и других.

В 2020 году запланирован почти двукратный рост объёма продаж по сравнению с 2019 годом, в основном за счёт выполнения ранее заключённого контракта на поставку двигателей в интересах стратегических отраслей.

Кроме того, для организации гальванического производства разрабатывается проектно-сметная документация.

Дмитрий Щенятский, исполнительный директор ПАО «Протон-ПМ»:

— Чтобы обеспечить предприятие заказами, требуется продемонстрировать государству, госкорпорации «Роскосмос» и заказчикам свою способность в короткие сроки и с необходимым уровнем качества осваивать новую продукцию. С 2023 года мы должны выйти на серийное изготовление всех осваиваемых сегодня изделий, организовав его на новых мощностях. Компактизация производства позволит повысить эффективность деятельности, а значит, снизить себестоимость продукции и обеспечить конкурентную цену наших ракетных двигателей.